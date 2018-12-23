2018-12-23T16:39:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге автомобилисты выстроили огромную елку из 213 машин

Так уральские автолюбители решили поздравить город с наступающим праздником
Дарья РЯБОВА
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Елка 2019 из машин уральских автолюбителейЕлка 2019 из машин уральских автолюбителейФото: скриншот видео
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В ночь на 23 декабря в Екатеринбурге уже второй год продит флешмоб - сотни автомобилистов выстраиваются в фигуру праздничной ели. АвтоЕлка уже стала традицией для уральских водителей - здесь они забывают про передряги, творящиеся на дорогах круглый год, и вместе с друзьями, семьями веселятся, празднуют Новый год. А после дарят городу видеопоздравление. Поистине доброе и зрелищное. Зажигаются огни, мерцают фары и площадка рядом с Екатеринбург-ЭКСПО превращается в чудесную сказку.

- Изначально Автоелка задумывалась в прошлом году как поздравление любимого города от автолюбителей с Новым годом, - рассказывают организаторы события. - Тогда мы увидели сплоченность автомобилистов и поняли, что на дороге мы все собачимся, а на самом деле, надо жить дружно. Все друг другу братья, сидим за рулем - делаем общее дело. В этот раз машин было больше, чем в предыдущем году. Людям понравилось.

Снимок световой инсталляции с воздуха Фото: скриншот видео

Снимок световой инсталляции с воздухаФото: скриншот видео

В будущем году ожидается еще больше участников. К активистам можете присоединиться и вы. Стоит отметить, некоторые сетуют, что елка вышла немного кривой. Но организаторы шутят - это такая фишка с ассиметрией. А на самом деле, им просто пришлось координировать действия с земли, так как не было вышки, чтоб наблюдать за правильным исполнением. Но главное, что автомобильная световая инсталляция получилась душевной.

В Екатеринбурге собрали новогоднюю елку из автомобилей.Видео: Роман Нескоромный

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