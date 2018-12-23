«Случилось горе»: в Екатеринбурге в метро на станции «Площадь 1905 года» пассажиров пугает труп

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-23T15:51:31+03:00

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В социальных сетях вечером воскресенья пользователи начали обсуждать увиденный на станции метро «Площадь 1905 года» труп. Ничего не понимающие горожане пытались выяснить, что произошло, предполагая, что это может быть инфаркт или до такой степени человек замерз.

«Комсомолка» решила разобраться в ситуации, чтобы развеять опасения и предупредить многочисленные предположения любопытных граждан. Журналист пообщался со старшим помощником руководителя СУ СКР по Свердловской области и выяснил обстоятельства гибели жителя уральской столицы.

- Речь идет о 53-летней женщине, - объясняет Александр Шульга. - По предварительной версии, у неё случился сердечный приступ.

В данный момент сотрудники СУ СКР по Свердловской области ведут проверку: осматривают место, опрашивают очевидцев, тело направлено на судмедэкспертизу. Явных признаков криминальной смерти нет.