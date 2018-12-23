Свердловские власти нашли дом для пенсионера из Полевского, живущего в гараже

СЕГОДНЯ 14:48 2018-12-23T14:48:46+03:00

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В выходные по интернету активно небезразличные люди начали активно распространять видеообращение, адресованное губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. На нём блогер из Полевского и по совместительству бывшая сотрудница полиции Эрика Ферсис просит помочь 69-летнему пенсионеру Ивану Николаевичу Жаворонку, оказавшемуся на улице после того, как он оформил дарственную на квартиру сестре супруги.

Мужчине пришлось перебраться в гараж, там его и нашли активисты. Они надеялись подыскать жильё для дедушки к Новому году, но власти оперативно сработали и уже начали оказывать Ивану Николаевичу помощь.

- Сегодня мужчину поместили в модульный пункт оказания срочных социальных услуг, - рассказывают в департаменте информполитики Свердловской области. - Там он будет находиться пять дней. Ему обязательно предоставят юридическую консультацию и необходимую медицинскую помощь. Вопрос его дальнейшего жизнеустройства уже решен.

Социальные службы просят вас, пожалуйста, не будьте безразличны и сообщайте о людях, которые нуждаются в срочных социальных услугах, по специальному номеру, который действует на территории всей Свердловской области - 88003008100.