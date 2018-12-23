2018-12-23T14:08:29+03:00
Звезды

Это попадет в музей: В Екатеринбурге известный дизайнер представит новогоднюю коллекцию

Показ пройдет 25 декабря в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке
Дарья РЯБОВА
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Наталья Соломеина (слева) за работойНаталья Соломеина (слева) за работойФото: из официальной группы "ВКонтакте"
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В Екатеринбурге в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ знаменитый уральский модельер Наталья Соломеина откроет выставку-инсталляцию «Solo inspiration… 1890–1903». Этот проект станет первым шагом дизайнера на пути к своей мечте - созданию самостоятельного «Музея платья» в уральской столице. Там каждый желающий сможет познакомиться с историей российской моды разных эпох. Этот проект станет первым и единственным на Урале в данном направлении.

Но пока жители Екатеринбурга могут познакомиться с другими не менее интересными культурными объектами, которые будут представлены на инсталляции. Жители города побывают в мастерской портнихи прошлых лет, смогут полубоваться в старинное зеркало, посмотрят на манекены в готовом наряде или с макетным кроем, который доставляли мастерицам из самого Парижа.

Один из образов коллекции «Solo inspiration of new season» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Один из образов коллекции «Solo inspiration of new season»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- На открытии экспозиции гости увидят показ новогодней коллекции от Наталии Соломеиной, - рассказывают в пресс-службе музея. - «Solo inspiration of new season» – яркое продолжение традиций русской школы шитья и отражение последних тенденций. Гостям будут представлены актуальные городские образы нового модного сезона– 2019.

А любители истории и техники полюбуются на старые машинки компании 19-20 веков «Singer», которые до сих пор выпускают в России. Выставка продлится до 31 января в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (улица Горького, 4а).

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