В Екатеринбурге сгорела иномарка «Renault Duster»

СЕГОДНЯ 10:47 2018-12-23T10:48:57+03:00

Пожарные справились с огнем за две минуты, но машину спасти не удалось

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На 14-м километре Сибирского тракта загорелась иномарка «Renault Duster». Об этом диспетчеру пожарной службы сообщили около полуночи. Когда прибыли пожарные, огнем были объяты моторный отсек и салон машины. Тушили пожар семь человек и потратили на это всего две минуты.

Этой же ночью во дворе дома на Таганской также загорелся автомобиль. Об этом пожарным сообщили жильцы, увидевшие полыхающую на парковке машину. Весь двор был затянут плотным дымом.

- Вечно спящий охранник, вот и подожгли наверняка, - предположили очевидцы.

Тем временем ГУ МЧС России по Свердловской области напоминает, что не нужно забывать о правилах безопасти при использовании автомобиля, чтобы потом не платить огромные деньги за ремонт сгоревшей машины и, конечно, сохранить жизни водителя, пассажиров.

Для этого в машине нужно держать первичные средства пожаротушения: огнетушитель, лопату, лом, емкость с водой или пустую, и материал, которым можно потушить пламя. Также водитель не должен забывать проверять, исправны ли электрика, предохранители и топливный бак.