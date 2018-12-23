Депутат Госдумы предложил закрыть исправительные колонии в Нижнем Тагиле

СЕГОДНЯ 10:07 2018-12-23T12:40:23+03:00

Депутат Госдумы на деловой встрече с начальником ГУФСИН России по области Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алексей Балыбердин считает нужным сократить количество тюрем в городе, но у ГУФСИН таких планов нет

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На днях прошла депутат Госдумы по Нижнетагильскому округу Алексей Балыбердин провел встречу с начальником ГУФСИН России по Свердловской области Александром Федоровым. Депутат предложил избавить Нижний Тагил от мест лешения свободы и перенести все тюрьмы в другие города.

- Обсудили состояние дел в исправительных учреждениях в Свердловской области в целом и в Нижнем Тагиле в частности, - рассказывает на своей странице в Facebook Алексей Балыбердин. - Рассмотрели вопрос возможности закрытия и переноса ряда учреждений из Нижнего Тагила в те населённые пункты, где подобные организации являются градообразующими. Безусловно, подобные предложения сложны и требуют скрупулезной проработки. Но нет ничего невозможного.

Правда, куда именно он планирует перенести исправительные колонии, Алексей Владимирович не уточняет. Стоит отметить, что такое предложение поступало уже не раз. Депутаты давно считают, что нужно улучшить ситуацию в Нижнем Тагиле.

В исправительных колониях Нижнего Тагила трудятся тысячи человек Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Однако в пресс-службе ГУФСИН заявляют, что планов по переносу колоний из Нижнего Тагила куда-либо нет, так как там трудятся более 2000 сотрудников и работников ГУФСИН. Своей работой они приносят пользу городу.

- В Нижнем Тагиле находится несколько учреждений ГУФСИН, - поясняет начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области. - Это ИК-5, ИК-6, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51, СИЗО-3, Межрегиональный учебный центр, отделение спецназа, филиалы Уголовно-исполнительной инспекции. В прошлом году в бюджет города только учреждения УИС перечислили более 17 миллионов рублей.

В колониях производятся железнодорожные вагоны, мебель, швейные изделия, продукты питани. В этом году работники исправительных колоний Нижнего Тагила произвели продукции более чем на 1 миллиард 200 миллионов рублей.