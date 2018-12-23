«Представляли Свердловскую область»: семья из Качканара заняла призовое место в спортивном фестивале среди стран СНГ

СЕГОДНЯ 09:34 2018-12-23T10:52:42+03:00

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Приезжать на фестиваль «Спортивная семья» для пожарного Артема Удинцева, его жены и детей уже стало традицией. Весь год сыновья Данил и Егор играют в мини-футбол, участвуя в крупных всероссийских и международных соревнованиях. А после под Новый год всей семье из министерства физической культуры и спорта Москвы приходит приглашение - зовут участвовать в фестивале спорта среди семейных команд из стран СНГ.

Уже второй год Удинцевы выступают за всю Свердловскую область и Россию вместе с еще одной семьей из Качканара. Также в российскую сборную в том году вошли участники из Пермского края и Московской области. Они соперничали с семьями из Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины и Узбекистана.

Команды в первый день соревнований Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Химки

- Мы участвовали в фестивале еще год назад, выступили достаточно успешно, - вспоминает глава семьи Артем Удинцев. - В этом году нас снова пригласили, и мы, конечно, не отказались. Устроили себе перед Новым годом настоящую сказку - посмотрели светящуюся праздничными огнями Москву, повеселились на фестивале и получили много положительных эмоций.

Фестиваль длился несколько дней. Сначала семьи оказались в летних условиях - в спортивном комплексе Химок был рассыпан песок, и команды, будто попав на солнечный пляж, играли в волейбол, проходили эстафету и катались в гигантском беличьем колесе. На следующий день пришлось снова вернуться в зиму - играли в хоккей и проходили полосу препятствий. А в финале команды выступали с визитными карточками - Удинцевы вместе с соотечественниками исполнили песню и показали сценку. И в итоге заняли третье место.

Супруга вместе с младшим сыном на Красной площади в МосквеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Надеялись на второе место, - делится с «Комсомолкой» Артем Удинцев. - В первый день мы заняли третье место, а во второй - первое. Но ничего, главное дети рады - им подарили музыкальную колонку. Возможно, выступим и в следующем году, если пройдем по возрастным ограничениям. Дело в том, что команда должна состоять из мамы, папы, старшего (от 11 до 14 лет) и младшего ребенка (от 7 до 10 лет), а старшему сыну Данилу уже исполнилось 15 лет. Так что посмотрим.

Кто знает, может, организаторы закроют на это глаза, и мы поболеем за дружную спортивную семью из Качканара и в будущем году.