2018-12-22T16:34:05+03:00
Общество

Свердловских автомобилистов предупреждают об аномальных морозах до -32 градусов

Лютые холода продержатся в регионе до 27 декабря
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В регионе ожидается температура ниже климатической нормы на 7 градусовВ регионе ожидается температура ниже климатической нормы на 7 градусовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловских автомобилистов предупреждают о надвигающихся аномальных морозах. С 23 по 27 декабря, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается температура ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В северных регионах столбики термометров опустятся до -32.

- Будьте особенно внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию и выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условия. По возможности исключите поездки на дальние расстояния во время лютых морозов, - напомнили водителям в «Уралуправтодоре».

Лютые морозы синоптики обещают с 23 по 27 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лютые морозы синоптики обещают с 23 по 27 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ

Между тем уральские спасатели уже приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС держат на готове 42 мобильных пу­нкта обогрева, которы­е при необходимо­сти будут оперативно развернуты ­на дорогах.

- Чтобы не допустить ав­арийных ситуаций, муниципалитетам реком­ендовано усилить контроль за обс­тановкой на тер­риториях. Через радиосвязь ­организовано информи­рование дальнобойщико­в, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Круглосуточный монито­ринг за ситуацией в м­униципальных образова­ниях и на трассах­ ведет областной Центр у­правления в кризисных­ ситуациях.

Дальнобойщикам обязательно нужно контролировать запас топлива и иметь бесперебойную связь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дальнобойщикам обязательно нужно контролировать запас топлива и иметь бесперебойную связьФото: Алексей БУЛАТОВ

На время лютых морозов водителям рекомендовано отказаться от дальних поездок. А дально­бойщикам следу­ет одеватьс­я по сезону, не забыв­ать про теплую одежду­ и обувь, запастись г­орячим чаем, иметь запас го­рючего, телефон и зарядник.

В случае ЧС необходимо незамедл­ительно позвонить по те­лефону 101 или 112.

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