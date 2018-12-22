Свердловских автомобилистов предупреждают об аномальных морозах до -32 градусов
Свердловских автомобилистов предупреждают о надвигающихся аномальных морозах. С 23 по 27 декабря, по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается температура ниже климатической нормы на 7 градусов и более. В северных регионах столбики термометров опустятся до -32.
- Будьте особенно внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию и выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условия. По возможности исключите поездки на дальние расстояния во время лютых морозов, - напомнили водителям в «Уралуправтодоре».
Лютые морозы синоптики обещают с 23 по 27 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
Между тем уральские спасатели уже приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники МЧС держат на готове 42 мобильных пункта обогрева, которые при необходимости будут оперативно развернуты на дорогах.
- Чтобы не допустить аварийных ситуаций, муниципалитетам рекомендовано усилить контроль за обстановкой на территориях. Через радиосвязь организовано информирование дальнобойщиков, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. - Круглосуточный мониторинг за ситуацией в муниципальных образованиях и на трассах ведет областной Центр управления в кризисных ситуациях.
Дальнобойщикам обязательно нужно контролировать запас топлива и иметь бесперебойную связьФото: Алексей БУЛАТОВ
На время лютых морозов водителям рекомендовано отказаться от дальних поездок. А дальнобойщикам следует одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь запас горючего, телефон и зарядник.
В случае ЧС необходимо незамедлительно позвонить по телефону 101 или 112.