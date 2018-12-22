2018-12-22T14:04:37+03:00
Общество

Ушла из-за ссоры с матерью: в Екатеринбурге спустя две недели нашли пропавшую студентку

Все это время девушка ночевала в подъездах
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Девушка сама позвонила в полициюДевушка сама позвонила в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уральской столице закончились поиски бесследно исчезнувшей почти две недели назад 17-летней Ольги Неустроевой. Девушка пропала 11 декабря: утром ушла на занятия в техникум, но домой после пар не вернулась.

Студентку искали десятки полицейских, волонтеров спасательных отрядов и родственники. Правда, мать девушки сообщила о пропажи дочери только спустя неделю, и то, когда домой с плановой проверкой пришла инспектор ПДН.

Ольга нашлась несколько часов назад. Девушка сама позвонила в полицию и сообщила, что с ней все в порядке и она собирается вернуться домой.

- Сотрудники полиции доставили подростка в подразделение по делам несовершеннолетних. В присутствии матери сотрудники ПДН провели профилактическую беседу и предупредили женщину об ответственности за несвоевременное обращение в полицию по факту ухода дочери, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу. - За время отсутствия несовершеннолетней никаких противоправных действий в отношении нее не совершено.

Студентка рассказала, что сбежала из-за ссоры с матерью, что очень удивило женщину. По ее словам, она даже не подозревала, что между ней и дочерью есть какой-то конфликт. Во время скитания днем девушка гуляла, а ночевала в подъездах Железнодорожного и Пионерского районов.

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