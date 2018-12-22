2018-12-22T10:41:37+03:00
Общество

Два уральских ученых за свои разработки получат от Правительства РФ по два миллиона рублей

Правда, им придется поделиться с соавторами и коллегами
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Уральцы удостоились премии Правительства РФ за разработки в области науки и техники. Об этом сообщается на сайте Правительства. Лауреатами ежегодного конкурса стали доктор технических наук, главный научный сотрудник Института металлургии УрО РАН Анатолий Бабенко и доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Уральского медуниверситета Михаил Прудков.

Анатолий Бабенко получил премию за создание и внедрение комплекса высокоэффективных технологий производства импортозамещающих стальных бесшовных труб нового поколения для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Михаил Прудков - за разработку и внедрение высокотехнологичных минимально инвазивных операций в абдоминальной хирургии и онкологии.

Лауреаты получат по два миллиона рублей. Но поскольку работа над проектами велась в команде, внушительную сумму придется разделить между всеми участиками.

Кроме денежных наград ученые получат звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники».

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