2018-12-22T08:38:57+03:00
Общество

Депутаты Екатеринбурга навестили киоскеров-нарушителей

Сейчас в городе 5 тысяч нелегальных павильонов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге прошел рейд-«перекличка» нелегальных киосков. По предварительным оценкам, сейчас в городе пять тысяч самовольно установленных торговых точек. Многие нарушители оказались рецидивистами. Их киоски уже эвакуировали, но после проверки хозяева привозили павильоны обратно.

Многие нарушители оказались рецидивистами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие нарушители оказались рецидивистамиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Во-первых, никто не может гарантировать качество товаров и услуг, предоставляемых в таких местах. Необходимых документов либо неполный комплект, либо нет вовсе. Во-вторых, практически в 100% случаев эти времянки установлены с нарушением противопожарных норм, правил благоустройства. Не меньше вопросов вызывает безопасность их подключения к электросетям. Любой такой объект - потенциальный очаг возгорания. И невооруженным взглядом видно, что они подключены к электросетям незаконно, а значит речь идет о банальном воровстве электроэнергии, - сказал член Общественной палаты Александр Смолин.

Особо общественников и чиновников беспокоит, что павильоны незаконно подключены к электросетям, а значит, могут вспыхнут в любой момент Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особо общественников и чиновников беспокоит, что павильоны незаконно подключены к электросетям, а значит, могут вспыхнут в любой моментФото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019 году в Екатеринбурге начнет действовать новая схема размещения киосков. Из прежнего списка исключили объекты, которые числились, но установлены не были, либо не эксплуатировались больше года. Не нашлось места и должникам за аренду участка и тем, кто поставил павильон в зоне инженерных сетей.

С 2019 года в городе будет действовать новая схема размещения павильонов и киосков Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2019 года в городе будет действовать новая схема размещения павильонов и киосковФото: Алексей БУЛАТОВ

- Недопустимо размещение в арках зданий, на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах и ближе пяти метров от окон зданий и витрин магазинов, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Запрещено устанавливать киоски под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами и ближе пяти метров от входов в подземные переходы.

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