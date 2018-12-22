Депутаты Екатеринбурга навестили киоскеров-нарушителей

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-22T08:38:57+03:00

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В Екатеринбурге прошел рейд-«перекличка» нелегальных киосков. По предварительным оценкам, сейчас в городе пять тысяч самовольно установленных торговых точек. Многие нарушители оказались рецидивистами. Их киоски уже эвакуировали, но после проверки хозяева привозили павильоны обратно.

Многие нарушители оказались рецидивистамиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Во-первых, никто не может гарантировать качество товаров и услуг, предоставляемых в таких местах. Необходимых документов либо неполный комплект, либо нет вовсе. Во-вторых, практически в 100% случаев эти времянки установлены с нарушением противопожарных норм, правил благоустройства. Не меньше вопросов вызывает безопасность их подключения к электросетям. Любой такой объект - потенциальный очаг возгорания. И невооруженным взглядом видно, что они подключены к электросетям незаконно, а значит речь идет о банальном воровстве электроэнергии, - сказал член Общественной палаты Александр Смолин.

Особо общественников и чиновников беспокоит, что павильоны незаконно подключены к электросетям, а значит, могут вспыхнут в любой моментФото: Алексей БУЛАТОВ

В 2019 году в Екатеринбурге начнет действовать новая схема размещения киосков. Из прежнего списка исключили объекты, которые числились, но установлены не были, либо не эксплуатировались больше года. Не нашлось места и должникам за аренду участка и тем, кто поставил павильон в зоне инженерных сетей.

С 2019 года в городе будет действовать новая схема размещения павильонов и киосковФото: Алексей БУЛАТОВ

- Недопустимо размещение в арках зданий, на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах и ближе пяти метров от окон зданий и витрин магазинов, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Запрещено устанавливать киоски под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами и ближе пяти метров от входов в подземные переходы.