В Екатеринбурге иномарка на «зебре» сбила 17-летнего юношу

СЕГОДНЯ 07:29 2018-12-22T07:31:15+03:00

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В Екатеринбурге в дорожной аварии пострадал 17-летний пешеход. Hyundai Accent сбил молодого человека прямо на «зебре» на улице Новосибирская, 167.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Машиной управлял 53- летний водитель, имеющий стаж вождения 4 года. Он двигался по 2-й Новосибирской со стороны Окружной в сторону Эскадронной, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - Мужчина пояснил, что подъезжая к перекрёстку, сбросив скорость до 30 километров в час, продолжил движение. В это время в левом ряду стояли другие машины, и из-за них он увидел пешехода слишком поздно.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В результате наезда 17- летний юноша был госпитализирован в детскую девятую больницу. Врачи диагностировали у него ушибы кисти и коленей.

Сотрудники ГИБДД выясняют точные причины ДТП.