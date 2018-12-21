В Екатеринбурге станцию метро закрыли из-за продуктов с новогоднего корпоратива

21 Дек. 23:11 2018-12-21T23:11:17+03:00

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В уральской столице в пятницу эвакуировали станцию метро «Проспект Космонавтов». Из подземки вывели 11 сотрудников метро и 11 пассажиров. Движение на станции было парализовано в двенадцатом часу ночи.

Как рассказали журналисту «Комсомолки» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, почти час не ходили поезда на станцию и со станции.

- В ходе проведенной полицейской проверки не было обнаружено опасных предметов на станции. Но был найден бесхозный, по всей видимости, забытый пассажиром рюкзак с продуктами. Возможно, с новогоднего корпоратива. В преддверии праздников, убедительная просьба к пассажирам быть внимательнее, так как в противном случае, может быть приостановлена работа транспорта и другим людям это доставит неудобства, - отметил представитель ведомства полковник Валерий Горелых.

Уже в семь минут первого работа станции была возобновлена.