В Екатеринбурге станцию метро закрыли из-за продуктов с новогоднего корпоратива
В уральской столице в пятницу эвакуировали станцию метро «Проспект Космонавтов». Из подземки вывели 11 сотрудников метро и 11 пассажиров. Движение на станции было парализовано в двенадцатом часу ночи.
Как рассказали журналисту «Комсомолки» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, почти час не ходили поезда на станцию и со станции.
- В ходе проведенной полицейской проверки не было обнаружено опасных предметов на станции. Но был найден бесхозный, по всей видимости, забытый пассажиром рюкзак с продуктами. Возможно, с новогоднего корпоратива. В преддверии праздников, убедительная просьба к пассажирам быть внимательнее, так как в противном случае, может быть приостановлена работа транспорта и другим людям это доставит неудобства, - отметил представитель ведомства полковник Валерий Горелых.
Уже в семь минут первого работа станции была возобновлена.