В них горит огнем рок-н-ролл: Настя Полева помогла активистам добиться аллеи Кормильцева в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 21:15 2018-12-21T21:16:58+03:00

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В третьей столице русского рока – Екатеринбурге отдадут дань памяти одному из самых известных российских поэтов Илье Кормильцеву. В честь автора песен «Наутилуса Помпилиуса» назовут аллею. «Аллеей Кормильцева» будет называться участок улицы Белинского между Декабристов и Куйбышева. Как раз неподалеку от мест, где жил и учился поэт.

В доме на улице Декабристов нонконформист и бунтарь одно время жил, а учился на химическом факультете УрГУ имени Горького в учебном корпусе на Куйбышева.

Идея увековечивания имени мэтра в пространстве города пришла не сверху, а снизу.

К подруге поэта, известной рокерше Насте Полевой обратились активисты, пытающиеся добиться того, чтобы в честь Кормильцева была названа улица. Предприимчивая рок-дива познакомила их с вице-мэром Екатеринбурга Анатолием Гагариным, который входил в комиссию администрации. Политолог общался с автором песен многих известных групп, когда тот трудился в журнале «Клип». Сам чиновник только недавно вошел в этот орган и поэтому попросил вынести вопрос о Кормильцеве и переименовании на повестку у других ее членов. В итоге подавляющее большинство депутатов проголосовали за данное решение.

Инициатива принадлежит рок-диве с Урала Насте Полевой. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА/Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

- Мы были знакомы с Кормильцевым. Я следил за свердловским роком и общался с ним, когда Илья в журнале «Клип» работал . В издании печатались переводы Кормильцева и поэтические тексты. Я принимал участие в голосовании, так как вхожу в эту комиссию. Но не мог вынести вопрос сам так только вошел в комиссию, - отметил вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин.

Как рассказала исполнительница хита «Летучий фрегат», сыгравшая в культовом фильме «Брат» на этом она не намерена останавливаться, и планирует добиваться через активистов появления памятника в честь Кормильцева в виде книги с девизом уральского рока: «Эта музыка будет вечной». По задумке Полевой аналог стеллы на могиле поэта на Троекуровском кладбище в Москве должен появиться в Екатеринбурге.

Аллея расположена рядом с университетом, в котором учился Кормильцев. Фото: Яндекс.Карты

- Памятник нужен в людном месте для того, чтобы народ приходил, собирался там, пел и играл рок на гитаре. Для того, чтобы это место было живое и стало символом. Может быть даже свердловского рок - клуба, как культурного явления. Деньги могут быть собраны. Это будет замечательная достопримечательность города. Своеобразное ноу-хау. Почему бы не сделать это? Илья это культовый человек для Екатеринбурга, - поведала Полева в беседе с журналистом «Комсомолки».

Активисты пытались добиться названия в честь автора известных на всю страну хитов «Скованные одной цепью» и «Я хочу быть с тобой» и сквера за Оперным театром, но пока инициатива не прошла.