Заслуженного врача России будут судить за смерть свердловчанки

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-21T16:48:30+03:00

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В Тюмени будут судить врача ОКБ № 1 Александра Горохова, которого обвиняют в смерти двоих пациенток. Одной из погибших оказалась 28-летняя свердловчанка Мария Козлова, которая скончалась через два дня после операции летом 2017 года.

Александр Горохов написал заявление по собственному желанию после смерти пациенток. Фото: соцсети

- В августе 2017 года обвиняемый при проведении операции женщине 1989 года рождения допустил повреждение стенки сигмовидной кишки, в результате которого у пациентки развился перитонит, который вовремя не был диагностирован дежурным врачом — хирургом отделения гнойной хирургии. Соответственно, не была оказана необходимая медицинская помощь, в результате чего пациентка скончалась.

Сыщики уже установили причинно-следственную связь между смертями женщин и дефектами в работе врачей. Уголовное дело уже передано в суд.