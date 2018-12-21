2018-12-21T15:47:52+03:00
Недвижимость

Свердловское Заксобрание может пересмотреть тарифы «мусорной реформы»

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Больше всех придется платить екатеринбуржцамБольше всех придется платить екатеринбуржцамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Заксобрания Свердловской области планируют в 2019 году вернуться к рассмотрению вопроса о тарифах на вывоз мусора. С 1 января в регионе бытовые отходы начнут вывозить по новым правилам: сумма оплаты будет зависеть не от количества квадратных метров жилья, а от числа проживающих в нем.

Региональная энергетическая комиссия уже определила максимальные тарифы, которые тут же вызвали шквал недовольства. Больше всего новым расценкам возмутились в Нижнем Тагиле и даже составили петицию на имя Президента.

- Начиная реформу, необходимо правильно и объективно установить тарифы. Обсуждая эти вопросы с главами муниципалитетов своего избирательного округа, я просила обязательно обсудить их с общественностью и еще раз внимательно проверить расчеты, потому что любая реформа на начальном этапе требует особенно тщательного подхода, - сказала председатель Людмила Бабушкина. - Думаю, что исполнительные органы разберутся с этими вопросами, а муниципальные власти сделают все возможное, чтобы не было конфликтных ситуаций. Депутаты со своей стороны будут прислушиваться к мнению жителей нашего региона и помогать им. Чем быстрее начнем решать проблемы «мусорной реформы», чем раньше выявим ключевые вопросы и быстрее решим их.

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