2018-12-21T15:19:16+03:00
Здоровье

19 городов Свердловской области получили новые кареты скорой помощи

В общей сложности медицинский автопарк пополнился 41 автомобилем
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Машины купили на средства областного и федерального бюджетаМашины купили на средства областного и федерального бюджетаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Парк санитарного автотранспорта больниц Свердловской области пополнился 41 новым автомобилем. Новенькие кареты скорой помощи получили 19 муниципалитетов.

Машины были куплены на средства областного бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», а также за счет федеральной казны.

Медикам вручи ключи от машин классов «B» и «C» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медикам вручи ключи от машин классов «B» и «C»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В этом году в службу скорой медицинской помощи пришло несколько десятков молодых специалистов, врачей и фельдшеров. Отрадно знать, что они будут работать на новых автомобилях, позволяющих оказывать самую современную медицинскую помощь. Замена парка машин не только позволяет ускорить прибытие бригад к пациентам на дом, но и сокращает время доставки особо тяжелых больных в областные клиники, - министр здравоохранения Андрей Цветков.

В общей сложности медицинский автопарк пополнился 41 автомобилем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общей сложности медицинский автопарк пополнился 41 автомобилемФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ключи от машин классов «B» и «C» получили Артемовский, Сысерть, Алапаевск, Богданович, Реж, Талица, Сухой Лог, Березовский, Ирбит, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Полевской, Краснотурьинск и Ревда.

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