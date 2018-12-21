19 городов Свердловской области получили новые кареты скорой помощи
Парк санитарного автотранспорта больниц Свердловской области пополнился 41 новым автомобилем. Новенькие кареты скорой помощи получили 19 муниципалитетов.
Машины были куплены на средства областного бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», а также за счет федеральной казны.
Медикам вручи ключи от машин классов «B» и «C»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- В этом году в службу скорой медицинской помощи пришло несколько десятков молодых специалистов, врачей и фельдшеров. Отрадно знать, что они будут работать на новых автомобилях, позволяющих оказывать самую современную медицинскую помощь. Замена парка машин не только позволяет ускорить прибытие бригад к пациентам на дом, но и сокращает время доставки особо тяжелых больных в областные клиники, - министр здравоохранения Андрей Цветков.
В общей сложности медицинский автопарк пополнился 41 автомобилемФото: Алексей БУЛАТОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ключи от машин классов «B» и «C» получили Артемовский, Сысерть, Алапаевск, Богданович, Реж, Талица, Сухой Лог, Березовский, Ирбит, Первоуральск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Полевской, Краснотурьинск и Ревда.