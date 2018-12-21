На Урале рецидивистам, покалечившим накануне Нового года девушку и убившим ее подругу, дали 60 лет

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-21T15:22:48+03:00

Двое из злоумышленников освободились из колонии за несколько месяцев до кровавого преступления

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В Екатеринбурге отправили за решетку трех приятелей-рецидивистов, которые в преддверии 2017-го года убили девушку и покалечили ее подругу. Ивана Конина, Владислава Майера и Рустама Хабирова признали виновными в убийстве, покушении на убийство, разбое и краже.

С жертвами мужчины познакомились на праздновании новогоднего корпоратива. Во время отдыха приятели предложили новым знакомым продолжить веселье дома, а затем прогуляться по ночному городу. Однако вместо этого вывезли их в безлюдное место и несколько раз ударили ножом.

Сняв с жертв украшения, злоумышленники скрылись. Одна из девушек скончалась на месте, вторую спасли случайные прохожие.

- Суд приговорил Конина к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Хабиров и Майер получили по 24 и 22 года лишения свободы соответственно с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшийся срок в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также преступники должны выплатить выжившей потерпевшей и родственникам убитой компенсации материального ущерба и морального вреда на общую сумму 3,6 миллиона рублей.

- Задержать обвиняемых сотрудникам полиции удалось в тот же день, благодаря выжившей потерпевшей, которая сообщила сыщикам информацию о том, в какой квартире они находились вместе с напавшими на них молодыми людьми. Грамотно спланированная операция по задержанию не позволила ни одному из них скрыться, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.