Чемпион мира по хоккею и экс-звезда НХЛ Дацюк может вернуться в «Автомобилист»

СЕГОДНЯ 14:07 2018-12-21T14:07:25+03:00

Сам спортсмен воздерживается от определенного ответа насчет своего возвращения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Один из самых известных российских хоккеистов, игрок петербургского «СКА» и воспитанник уральского спорта с шайбой Павел Дацюк может вернуться в ХК «Автомобилист». Спортсмен не исключил такую возможность во время онлайн - трансляции общения с болельщиками на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

После просмотра трансляция в социальной сети стала недоступна.

- СКА — моя любимая команда после «Автомобилиста». Вернуться в «Автомобилист»? Желание есть. Главное, чтобы возможность была. Только не отбывать номер, а приносить пользу команде», - произнес победитель и бронзовый призер Олимпийских игр.

В общении с «Комсомолкой» сам Дацюк не подтвердил, но и не опроверг такой сценарий. В хоккейном клубе «Автомобилист» отказались комментировать возможность трансферта Дацюка.

40-летний Дацюк родился и начал заниматься хоккеем в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1996 года спортсмен начал свою профессиональную карьеру, выступая за хоккейный клуб из столицы Урала.

В составе казанского «Ак-Барса» центрфорвард пробился в сборную России. С 2001 года стал игроком НХЛ, выступая за хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» Является двукратным обладателем Кубка Стэнли 2002, 2008, обладателем Кубка Гагарина 2017, чемпионом России 2005, бронзовым призёром Олимпийских игр.