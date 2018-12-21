Из Екатеринбурга можно будет улететь со скидкой в 10 городов

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-21T12:34:56+03:00

Субсидированные перелеты будут действовать как в прямом, так и обратном направлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Росавиация утвердила список направлений, по которым пассажиры смогут летать в следующем году со значительными скидками. Перевозки по специальному тарифу будут выполнять десять компаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», «Сибирь», «АЗИМУТ», «Якутия», «НордСтар», «Нордавиа», «ЮТэйр», «ИрАэро».

Из Екатеринбурга можно будет значительно дешевле улететь в 10 городов России: Симферополь, Калининград, Владивосток, Хабаровск, Читу, Магадан, Благовещенск, Мирный, Норильск и Якутск. Субсидированные перелеты будут действовать как в прямом, так и обратном направлении.

Правом на приобретение билета по специальному тарифу смогут воспользоваться пассажиры до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и их сопровождающие, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалиды детства II или III групп, имеющие удостоверение многодетной семьи, пассажиры до 18 лет с путевкой во «Всероссийский детский центр «Океан».