Проверка слуха: на вокзале Екатеринбурга уже три недели живет потерявшийся пенсионер

СЕГОДНЯ 11:54 2018-12-21T12:18:48+03:00

Оказалось, что мужчина не потерялся и уральцы беспокоились за его судьбу зря. Фото: группа «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети vk.com

В полиции уверяют, что он просто приходит туда пообщаться

Изменить размер текста: A A

Неравнодушные уральцы сегодня забили тревогу: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга поселился пенсионер, который, возможно, потерялся и не может вернуться домой.

«Я работаю на ЖД вокзале дежурной по залу, - сообщает одна из читательниц группы «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети vk.com. - Он появился недели три назад. С сотрудниками полиции мы проверили документы, прописка у него в Верх-Исетском районе. Говорит, что сын военный. Может кто-то ищет его?»

Тут же другие пользователи Сети стали думать, как можно помочь пожилому потерявшемуся человеку. Однако в полиции поспешили уверить, что тревога была ложной.

- Он не числится в разыскиваемых, он не потерялся, не попрошайничает, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - У него есть дом, где он живет, есть дети. На вокзал он просто приходит посидеть, пообщаться на пару часов.