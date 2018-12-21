Проверка слуха: на вокзале Екатеринбурга уже три недели живет потерявшийся пенсионер
Неравнодушные уральцы сегодня забили тревогу: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга поселился пенсионер, который, возможно, потерялся и не может вернуться домой.
«Я работаю на ЖД вокзале дежурной по залу, - сообщает одна из читательниц группы «Инцидент.Екатеринбург» в социальной сети vk.com. - Он появился недели три назад. С сотрудниками полиции мы проверили документы, прописка у него в Верх-Исетском районе. Говорит, что сын военный. Может кто-то ищет его?»
Тут же другие пользователи Сети стали думать, как можно помочь пожилому потерявшемуся человеку. Однако в полиции поспешили уверить, что тревога была ложной.
- Он не числится в разыскиваемых, он не потерялся, не попрошайничает, - поясняют в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - У него есть дом, где он живет, есть дети. На вокзал он просто приходит посидеть, пообщаться на пару часов.