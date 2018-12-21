В Екатеринбурге на праздники закроют вестибюль станции «Уралмаш»

СЕГОДНЯ 11:41 2018-12-21T11:41:26+03:00

Вход и выход не будут работать по техническим причинам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зайти и выйти здесь нельзя будет с 30 декабря до 9 января

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Метрополитен Екатеринбурга закроет вестибюль №2 станции «Уралмаш». Как рассказали в пресс-службе подземки, зайти и выйти со стороны Уральского центра народного искусства нельзя будет по техническим причинам.

Ограничения будут действовать все новогодние праздники - с 6:00 30 декабря до 6:00 9 января. Вестибюль № 1 будет работать в прежнем режиме.