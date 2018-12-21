На Урале расширят список пенсионеров-льготников, кому положены компенсации за оплату капремонта

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-21T11:26:32+03:00

Заявление на получение компенсации можно подать в орган местного самоуправления, через МФЦ или портал госуслуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Получить возврат денег можно будет с 1 января 2019 года

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В Свердловской области расширят список льготников-пенсионеров, которые смогут рассчитывать на компенсацию оплаты за капитальный ремонт. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Раньше возврат денег касался собственников старше 70 лет, живущих одиноко или в семьях из неработающих пенсионеров. Теперь компенсации будут положены и тем 70-летним пенсионерам, у кого в семьях есть неработающие инвалиды I и II групп.

- Размер компенсации взноса на капремонт для достигших возраста 70 лет - 50%, 80 лет - 100%, исходя из минимального размера взноса на капремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, - напомнили в Департаменте информполитики региона. - Предоставление компенсации осуществляется органами местного самоуправления муниципалитетов.

Заявление на получение компенсации можно подать в орган местного самоуправления, через МФЦ или портал госуслуг.

Также в регионе продолжится выплата компенсаций на оплату коммунальных платежей, включая капремонт, ветеранам ВОВ, инвалидам, пострадавшим от радиации, ветеранам труда, реабилитированным, признанным пострадавшими от политических репрессий.