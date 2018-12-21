2018-12-21T11:04:31+03:00
Общество

Начальник Ростехнадзора заплатит 2,5 миллиона за покупку машины, цена которой выше его годового дохода в 8 раз

Позже мужчину уволили в связи с утратой доверия
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Наказание настигло экс-сотрудника спустя четыре годаНаказание настигло экс-сотрудника спустя четыре годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура через суд добилась взыскания в доход государства с бывшего сотрудника Ростехнадзора. Начальника межрегионального отдела энергетического надзора уличили в нарушении антикоррупционного законодательства при предоставлении сведений о доходах и расходах.

Судя по справкам, за 2011, 2012, 2013, 2014 годы мужчина заработал около 1,3 миллиона рублей. Вместе с тем выяснилось, что руководитель является владельцем внедорожника «Land Rover Discovery 4» 2014 года выпуска, стоимостью свыше 2,5 миллионов.

- Для придания законности сделки и с целью скрыть несоразмерные траты автомобиль был оформлен на его знакомую, с которой он впоследствии зарегистрировал брак, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В ходе надзорных мероприятий установлено, что машина фактически выбрана и приобретена бывшим начальником лично на незаконно полученные деньги. Что подтверждается документами и его перепиской.

Несмотря на то, что в 2018 году супруга продала иномарку, прокуратура подала в суд иск, где просила взыскать в доход государства с экс-сотрудника Ростехнадзора стоимость внедорожника. Требования удовлетворены.

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