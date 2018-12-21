В следующем году партнером «Иннопрома» станет Турция
В 2019 году официальным партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге станет Турция. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
- Статус страны-партнера юбилейной 10-й Международной промышленной выставки «Иннопром» подчеркнет особый характер отношений между нашими странами и высокий потенциал научно-технического и промышленного сотрудничества, — сказал министр Денис Мантуров.
Турция стала партнером не случайно: эта страна один из самых значимых торговых партнеров России на международном рынке. Отметим, что темой юбилейной выставки станет «Цифровое производство: интегрированные решения».