2018-12-21T09:57:42+03:00
Экономика

В следующем году партнером «Иннопрома» станет Турция

Выставка отметит 10-летний юбилей
Лев Истомин
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Федеральный министр Денис Мантуров периодически посещает выставкуФедеральный министр Денис Мантуров периодически посещает выставкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году официальным партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге станет Турция. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

- Статус страны-партнера юбилейной 10-й Международной промышленной выставки «Иннопром» подчеркнет особый характер отношений между нашими странами и высокий потенциал научно-технического и промышленного сотрудничества, — сказал министр Денис Мантуров.

Турция стала партнером не случайно: эта страна один из самых значимых торговых партнеров России на международном рынке. Отметим, что темой юбилейной выставки станет «Цифровое производство: интегрированные решения».

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