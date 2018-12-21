В Екатеринбурге вторую неделю ищут 17-летнюю студентку, не вернувшуюся из техникума

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-21T09:51:04+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Девушка ушла на занятия еще утром 11 декабря

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В Екатеринбурге разыскивают 17-летнюю студентку, пропавшую полторы недели назад. Ольга Неустроева 11 декабря ушла утром на занятия в техникум, но домой после пар так и не вернулась.

Однако мать девочки почему-то не стала заявлять о пропаже ребенка. Отсутствие девушки вскрылось спустя неделю, после визита в семью инспектора по делам несовершеннолетних. Пропавшая стояла на учете, поэтому периодически к ней с проверкой наведывались полицейские.

- Рост девушки 160-162 сантиметра, телосложение плотное, глаза карие, волосы темно-русые, челка. Была одета в куртку с капюшоном темно-синего цвета, на куртке мех серого цвета, кроссовки серого цвета, брюки болоньевые черного цвета, шапка с бусинками черного цвета, - говорится в ориентировке.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ольги Неустроевой, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 11 - (343) 356-42-11 либо подразделения ПДН- 8-904-54-96-70.

Мать девочки привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка.