2018-12-21T09:51:04+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге вторую неделю ищут 17-летнюю студентку, не вернувшуюся из техникума

Девушка ушла на занятия еще утром 11 декабря
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге разыскивают 17-летнюю студентку, пропавшую полторы недели назад. Ольга Неустроева 11 декабря ушла утром на занятия в техникум, но домой после пар так и не вернулась.

Однако мать девочки почему-то не стала заявлять о пропаже ребенка. Отсутствие девушки вскрылось спустя неделю, после визита в семью инспектора по делам несовершеннолетних. Пропавшая стояла на учете, поэтому периодически к ней с проверкой наведывались полицейские.

- Рост девушки 160-162 сантиметра, телосложение плотное, глаза карие, волосы темно-русые, челка. Была одета в куртку с капюшоном темно-синего цвета, на куртке мех серого цвета, кроссовки серого цвета, брюки болоньевые черного цвета, шапка с бусинками черного цвета, - говорится в ориентировке.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ольги Неустроевой, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции № 11 - (343) 356-42-11 либо подразделения ПДН- 8-904-54-96-70.

Мать девочки привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проверка слуха: на вокзале Екатеринбурга уже три недели живет потерявшийся пенсионер
В Екатеринбурге на праздники закроют вестибюль станции «Уралмаш»
На Урале расширят список пенсионеров-льготников, кому положены компенсации за оплату капремонта
Начальник Ростехнадзора заплатит 2,5 миллиона за покупку машины, цена которой выше его годового дохода в 8 раз
В следующем году партнером «Иннопрома» станет Турция
Глава Свердловского областного суда подает в отставку
Свердловчанке грозит 8 лет за поддельные этикетки подпольного алкоголя
Уралец, чтобы уйти от наказания за фиктивную регистрацию мигрантов, прикинулся соседом
В выходные на Средний Урал придут заморозки до -32 градусов
На Сортировке из окна многоэтажного дома выпал мужчина
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками