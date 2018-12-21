Глава Свердловского областного суда подает в отставку

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-21T09:43:30+03:00

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В ближайшие месяцы станет вакантна должность председателя Свердловского областного суда. Нынешний руководитель Александр Дементьев уходит в отставку. Как сообщили в Доме журналистов, об этом он лично рассказал на церемонии награждения победителей конкурса за лучший материал судебной тематики.

- На сегодняшний день те начинания, которые мы проводили, в том числе по взаимодействию с журналистами и общественными структурами по формированию открытости в работе областного и районных судов будут продолжены, - сказал Александр Дементьев.

Свой пост председатель облсуда намерен покинуть в апреле 2019 года.