Глава Свердловского областного суда подает в отставку
Александр Дементьев покинет пост в апреле следующего года
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
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В ближайшие месяцы станет вакантна должность председателя Свердловского областного суда. Нынешний руководитель Александр Дементьев уходит в отставку. Как сообщили в Доме журналистов, об этом он лично рассказал на церемонии награждения победителей конкурса за лучший материал судебной тематики.
- На сегодняшний день те начинания, которые мы проводили, в том числе по взаимодействию с журналистами и общественными структурами по формированию открытости в работе областного и районных судов будут продолжены, - сказал Александр Дементьев.
Свой пост председатель облсуда намерен покинуть в апреле 2019 года.