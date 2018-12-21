Свердловчанке грозит 8 лет за поддельные этикетки подпольного алкоголя

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-21T09:03:25+03:00

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Бизнес-вумен из Верхнего Тагила на ближайшие годы вообще может забыть о выручке да и о работе тоже. Женщину обвиняют в использование для маркировки алкоголя поддельных федеральных марок.

Обвиняемая держала небольшой магазинчик в поселке Половинный, но продавать спиртное права не имела, так как у нее не было специальной лицензии.

- При этом женщина приготовила для продажи в магазине свыше 100 бутылок спиртсодержащей жидкости различного наименования со специальными марками, которые по заключению эксперта изготовлены не производством предприятия «Гознак», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На предприянимателя завели уголовное дело, ей грозит до восьми лет колонии и штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.