2018-12-21T09:03:25+03:00
Общество

Свердловчанке грозит 8 лет за поддельные этикетки подпольного алкоголя

Бизнес-вумен пыталась продать 100 бутылок контрафактного спиртного
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Женщина приготовила для продажи порядка 100 бутылок спиртсодержащей жидкостиЖенщина приготовила для продажи порядка 100 бутылок спиртсодержащей жидкостиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Бизнес-вумен из Верхнего Тагила на ближайшие годы вообще может забыть о выручке да и о работе тоже. Женщину обвиняют в использование для маркировки алкоголя поддельных федеральных марок.

Обвиняемая держала небольшой магазинчик в поселке Половинный, но продавать спиртное права не имела, так как у нее не было специальной лицензии.

- При этом женщина приготовила для продажи в магазине свыше 100 бутылок спиртсодержащей жидкости различного наименования со специальными марками, которые по заключению эксперта изготовлены не производством предприятия «Гознак», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На предприянимателя завели уголовное дело, ей грозит до восьми лет колонии и штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проверка слуха: на вокзале Екатеринбурга уже три недели живет потерявшийся пенсионер
В Екатеринбурге на праздники закроют вестибюль станции «Уралмаш»
На Урале расширят список пенсионеров-льготников, кому положены компенсации за оплату капремонта
Начальник Ростехнадзора заплатит 2,5 миллиона за покупку машины, цена которой выше его годового дохода в 8 раз
В следующем году партнером «Иннопрома» станет Турция
В Екатеринбурге вторую неделю ищут 17-летнюю студентку, не вернувшуюся из техникума
Глава Свердловского областного суда подает в отставку
Уралец, чтобы уйти от наказания за фиктивную регистрацию мигрантов, прикинулся соседом
В выходные на Средний Урал придут заморозки до -32 градусов
На Сортировке из окна многоэтажного дома выпал мужчина
К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками