2018-12-21T08:37:36+03:00
Общество

Уралец, чтобы уйти от наказания за фиктивную регистрацию мигрантов, прикинулся соседом

Театр одного актера не удался
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Житель Екатеринбурга разыграл целый спектакль, чтобы уйти от наказания за фиктивную постановку на учет гастарбайтеров-нелегалов. 34-летнего мужчину признали виновным в "липовой" регистрации, но до решения суда оставили на свободе. Уралец должен был лишь явиться на приговор, но вместо этого попытался сбежать.

Первым делом приставы пришли проверить квартиру, где жил подсудимый. На месте же выяснилось, что беглец прячется у соседки.

- В квартире соседки дверь открыл мужчина, утверждавший, что никакого отношения к разыскиваемому не имеет. При этом с собой никаких документов, удостоверяющих личность, он не имел. Судебные приставы усомнились в правдивости слов и предложили проехать в отдел полиции. После этого мужчина попытался убежать, но был задержан и признался, что он и есть обвиняемый.

В отношении горе-беглеца был составлен протокол о препятствовании законной деятельности должностного лица.

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