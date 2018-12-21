В выходные на Средний Урал придут заморозки до -32 градусов

СЕГОДНЯ 07:16 2018-12-21T07:17:48+03:00

Самым холодным днем на этой неделе станет воскресенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот снега по-прежнему не ожидается

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В Свердловскую область надвигаются заморозки. Холодать в регионе день ото дня будет все сильнее. А вот снега, несмотря на приближение Нового года, по-прежнему не ожидается.

В гористой и низинной местности региона столбики термометров опустятся аж до -32 градусов, но в столице Урала будет заметно теплее.

В пятницу, 21 декабря, синоптики обещают днем -11, -13 градусов, переменную облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

В субботу, 22 декабря, днем будет -12,-14 градусов, ночью -15, -17. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, временами с порывами до 13 метров в секунду.

Воскресенье, 23 декабря, станет самым холодным днем этой недели. Днем будет -16, -18 градусов, ночью -18, -20. Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду.