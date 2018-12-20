На Сортировке из окна многоэтажного дома выпал мужчина
Спасти его не удалось
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В Екатеринбурге в районе Старой Сортировки из окна многоэтажного дома выпал мужчина. Он упал на крышу одноэтажного здания, которое стояло во дворе дома. Его тело из окна увидели жители многоэтажки. Они же позвонили в полицию.
Фото: Артем Борисов
- Следователи опрашивают родственников, соседей и знакомых мужчины, - рассказал официальный представитель Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. - Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.