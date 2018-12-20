На Сортировке из окна многоэтажного дома выпал мужчина

20 Дек. 21:05 2018-12-20T21:05:51+03:00

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В Екатеринбурге в районе Старой Сортировки из окна многоэтажного дома выпал мужчина. Он упал на крышу одноэтажного здания, которое стояло во дворе дома. Его тело из окна увидели жители многоэтажки. Они же позвонили в полицию.

Фото: Артем Борисов

- Следователи опрашивают родственников, соседей и знакомых мужчины, - рассказал официальный представитель Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. - Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.