К Новому году готовы: в Екатеринбурге жители многоэтажки украсили подъезды своими рисунками

20 Дек. 19:36 2018-12-20T21:23:36+03:00

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Жители 16-тиэтажки на улице Восстания, 97 решили все вместе украсить дом к Новому году. Причем изнутри, чтобы хулиганы с улицы не растащили красоту. В подъездах они сделали зимнюю выставку из своих рисунков. Повесили их на этажах и в лифтах.

Сейчас на выставке больше 30 рисунков и их собрание пополняется. Жильцы рисуют или делают аппликации, пишут большими буквами яркие пожелания своим соседям. Например, трехлетний участник выставки Тима нарисовал свою мечту — огромный мешок подарков под елкой, а одна из самых старших участниц 72-летняя Антонина Васильевна сделала аппликацию из открыток разных лет. В конце декабря участников выставки будут награждать сладкими призами. Инициативу жильцов дома поддержали в управляющей компании и выделили средства на покупку подарков художникам-любителям.

Такое точно не украдут, - шутят жильцы. Фото: предоставлено Советом жильцов дома

— Мы написали объявление: «давайте украшать подъезд рисунками». Сначала все стеснялись, я нарисовала первый «шедевр» и вывесила на обозрение, чтобы подначить остальных. Ну и понеслось, — говорит председатель совета дома Марина Ильичева. — Рисунки кладут мне в почтовый ящик, я оформляю их в коллаж и вывешиваю. Народ оттаивает потихоньку, жду следующих творений.