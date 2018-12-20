2018-12-20T17:46:03+03:00
Недвижимость

В мэрии Екатеринбурга назвали причины массового сноса киосков

В 2019 году с городских улиц исчезнут 309 торговых точек
Лев Истомин
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Часть киосков исчезнет с городских улицЧасть киосков исчезнет с городских улицФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 января в Екатеринбурге начнет работать новая схема размещения объектов стационарной торговли. Речь идет о киосках, часть их которых расположена на улицах мегаполиса нелегально. В общий перечень, подписанный главой города Александром Высокинским, попали 2 300 объектов. Это на 309 единиц меньше, чем включено в нынешнюю схему.

Сокращение числа киосков, которые называют массовым сносом, связано с рядом объективных причин. Часть владельцев торговых точек за два прошедших года накопили долги за использование участка, часть игнорировали правила торговли, торгуя товарами, не заявленными в документах. Еще часть расположили киоски в зоне коммунальных и инженерных сетей.

Оказалось, что некоторые объекты торговли и вовсе не использовались на протяжении года, попав в разряд брошенных.

В мэрии Екатеринбурга заявили, что в городе забронировано 167 мест для объектов сезонной торговли, где расположатся лотки с напитками и мороженым. Они будут работать с 1 апреля по 1 октября.

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