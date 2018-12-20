«Прыжок в новый уклад»: свердловский губернатор впечатлен прямой линией Путина

20 Дек. 17:24 2018-12-20T17:24:13+03:00

Евгений Куйвашев назвал главную идею для себя в речи президента

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе со многими уральцами в прямом эфире наблюдал за общением президента России Владимира Путина с журналистами.

После прямой линии с главой государства руководитель региона рассказал, что стало ключевым моментом в речи Владимира Путина лично для него.

- Это установка на прорыв в экономическом и социальном развитии, на прыжок в новый технологический уклад, без которого у страны нет будущего. Это напрямую касается нашего региона, - написал Евгений Куйвашев на своей страничке в Instagram.

Руководитель Свердловской области отметил, что сего отдельные направления в экономике региона развиваются лучше, чем в среднем по стране. Средний Урал, по словам губернатора, может и дальше выполнять роль локомотива развития российской экономики.

- Для этого у нас есть прочный фундамент в виде новых компетенций, прошедших глубокую модернизацию предприятий, профессиональных кадров и молодого поколения, - подчеркнул Куйвашев.

Отметим, что во время прямой линии вопрос президенту удалось задать уральской журналистке Екатерине Буткевич, которая не только поделилась с главой государства своей идеей, но и пожелала Владимиру Путину здоровья. «Комсомолка» стала первым изданием, которому девушка рассказала все подробности общения с президентом.