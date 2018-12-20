2018-12-20T17:08:08+03:00
Общество

Время корпоративов: в Екатеринбурге стартует круглосуточная охота за пьяными лихачами

Перед новым годом на дороги традиционно выходят наряды ДПС
Лев Истомин
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Улицы Екатеринбурга будут патрулировать круглосуточноУлицы Екатеринбурга будут патрулировать круглосуточноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в последние дни 2018 года на дороги выходят наряды ДПС, которые в круглосуточном режиме будут проводить рейды по поимке нетрезвых автолюбителей.

По словам инспекторов ГИБДД, в городе начинается время корпоративов, после которых многие водители превращаются в «отчаянных гонщиков», которые рискуют своим здоровьем и жизнями горожан.

Большая часть рейдов пройдет в местах массового скопления людей – в центральных районах города и на оживленных магистралях.

Всего за неполные 12 месяцев на дорогах Свердловской области поймали больше 12 тысяч пьяных лихачей, совершивших 274 ДТП. Жертвами алкоголя на дорогах стали 86 человек, еще 400 получили травмы.

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