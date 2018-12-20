2018-12-20T16:43:39+03:00
Общество

Когда пенсии начнут перечислять на карты «Мир»

Разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга
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Пенсии будут переводить на новую картуПенсии будут переводить на новую картуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вот уже несколько месяцев зарплата бюджетников, стипендии учащихся, а также социальные и ряд других выплат из бюджета гражданам перечисляют на карты «Мир».

С 1 февраля 2019 года на карты «Мир» будут перечислять и пенсии жителей страны. При этом, граждане, получающие вышеуказанные выплаты на банковские карты, не являющиеся национальными платежными инструментами, например, как Visa и MasterCard, смогут получать перечисления на имеющиеся у них карты до срока окончания действия карт, но не позднее 1 июля 2020 года, разъясняют в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Отметим, что с начала февраля вступает в силу постановление Правительства РФ № 1466 от 1 декабря 2018 года «Об утверждении перечня иных выплат за счет средств федерального бюджета для целей применения частей 5 и 5.1 статьи 30.5 ФЗ «О национальной платежной системе».

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