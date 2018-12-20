Суд решит вопрос о закрытии Екатеринбургского цирка до Нового года

20 Дек. 16:29 2018-12-20T16:29:02+03:00

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Свердловский областной суд отложил рассмотрение вопроса о закрытии Екатеринбургского цирка до 25 декабря.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга запретил с 1 ноября проводить в здании цирка массовые мероприятия из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности. Апелляцию на это решение подал Росгосцирк.

Это решение стало одной из причин москвичей к генеральному директору Екатеринбургского цирка Анатолию Марчевскому, должность которого упразднят 23 декабря.

Сейчас ситуация в здании цирка напоминает каламбур – детские представления там идут параллельно с ремонтными работами.

Ранее "Комсомолка" подробно писала о причинах увольнения с должности Марчевского.

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