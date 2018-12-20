2018-12-20T15:59:52+03:00
Общество

На Урале прокуратура обязала мэрию построить личную водоколонку для пожилых супругов-инвалидов

Имеющаяся находилась от дома пенсионеров слишком далеко
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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По закону, колонка должна находиться от дома инвалидов не дальше 100 метровПо закону, колонка должна находиться от дома инвалидов не дальше 100 метровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменск-Уральском прокуратура обязала мэрию построить для супружеской пары, являющимися инвалидами 3 и 1 групп, новую водоразборную колонку. Имеющаяся находилась в 420 метрах от дома пенсионеров, хотя по закону должна стоять не далее 100 метров.

- Организация водоснабжения отнесена к вопросам местного значения, решение которых органами местного самоуправления должно осуществляться исходя из интересов населения. В связи с выявленными нарушениями прокуратура главе администрации внесла представление с требованием принять меры по осуществлению надлежащего водоснабжения жилого дома № 53 по улице Ленина, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Служители Фемиды требование удовлетворили, дав на строительсвто новой колонки властям девять месяцев. Однако в срок мэрия работы не выполнила, а приступила к ним только после того, как надзорное ведомство напомнило об этом повторно.

Сейчас новая колонка возле дома пенсионеров-инвалидов уже установлена.

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