2018-12-20T15:32:31+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге фасад театра Драмы стилизуют под будущий Храм Святой Екатерины

По мнению властей, здание учреждения культуры и церковь по соседству должны выглядеть как один ансамбль
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Руководителем проекта назначен замгубернатора Павел КрековРуководителем проекта назначен замгубернатора Павел КрековФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский театр Драмы ждет смена имиджа. Губернатор подписал указ о создании проектного офиса - команды специалистов, которые должны будут разработать проект по реконструкции здания и благоустройству Октябрьской площади.

- Проектный офис должен будет подготовить паспорт проекта, согласовать его с заинтересованными органами власти и организациями, а затем представить паспорт на утверждение губернатору Свердловской области, - говорится в документе за подписью главы региона.

Руководителем офиса назначен замгубернатора Павел Креков, его заместителем стала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, а секретарем - начальник отдела профессионального искусства и художественного образования регионального Минкульта Вера Литовских.

Реконструкция театра и площади перед ним связана с будущим строительство Храма Святой Екатерины. Облик обоих зданий должен быть выдержан в единой стилистике.

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