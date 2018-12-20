В Екатеринбурге фасад театра Драмы стилизуют под будущий Храм Святой Екатерины
Екатеринбургский театр Драмы ждет смена имиджа. Губернатор подписал указ о создании проектного офиса - команды специалистов, которые должны будут разработать проект по реконструкции здания и благоустройству Октябрьской площади.
- Проектный офис должен будет подготовить паспорт проекта, согласовать его с заинтересованными органами власти и организациями, а затем представить паспорт на утверждение губернатору Свердловской области, - говорится в документе за подписью главы региона.
Руководителем офиса назначен замгубернатора Павел Креков, его заместителем стала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, а секретарем - начальник отдела профессионального искусства и художественного образования регионального Минкульта Вера Литовских.
Реконструкция театра и площади перед ним связана с будущим строительство Храма Святой Екатерины. Облик обоих зданий должен быть выдержан в единой стилистике.