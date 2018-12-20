Прокуратура проверит екатеринбургскую школу, где отравились 11 учеников

20 Дек. 14:46 2018-12-20T14:49:48+03:00

Ученики жаловались на боли в животе и рвоту Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Екатеринбурга взяла под контроль ситуацию с массовым отравлением детей в школе № 25. Образовательное учреждение закрыли на карантин после того, как 11 учеников пожаловались на боли в животе и рвоту.

Трое из них госпитализированы в детскую «девятку», остальные находятся на домашнем лечении. По решению директора, школа временно закрыта, а дети переведены на дистанционное обучение.

Санчрачи уже начали расследование. Специалисты Роспотребнадзора выдали предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях, проведении заключительной дезинфекции на пищеблоке и в местах общего пользования. Также проверяется персонал, работающий на кухне, взят забор материала у заболевших, ведется лабораторное исследование пищи.

- Прокуратура и особое внимание уделит вопросам организации питания школьников, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - С этой целью у поставщика питания - ООО «Аппетит» - истребована необходимая документация, руководитель предприятия и сотрудники пищеблока будут опрошены в прокуратуре.