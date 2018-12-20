Прокуратура проверит екатеринбургскую школу, где отравились 11 учеников
Прокуратура Екатеринбурга взяла под контроль ситуацию с массовым отравлением детей в школе № 25. Образовательное учреждение закрыли на карантин после того, как 11 учеников пожаловались на боли в животе и рвоту.
Трое из них госпитализированы в детскую «девятку», остальные находятся на домашнем лечении. По решению директора, школа временно закрыта, а дети переведены на дистанционное обучение.
Санчрачи уже начали расследование. Специалисты Роспотребнадзора выдали предписание о дополнительных противоэпидемических мероприятиях, проведении заключительной дезинфекции на пищеблоке и в местах общего пользования. Также проверяется персонал, работающий на кухне, взят забор материала у заболевших, ведется лабораторное исследование пищи.
- Прокуратура и особое внимание уделит вопросам организации питания школьников, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - С этой целью у поставщика питания - ООО «Аппетит» - истребована необходимая документация, руководитель предприятия и сотрудники пищеблока будут опрошены в прокуратуре.