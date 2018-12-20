Мэрия Екатеринбурга оправдала зарплату Высокинского

20 Дек. 14:35 2018-12-20T14:46:17+03:00

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Мэрия Екатеринбурга нашла способ оправдать попытку повышения заработной платы главы города Александра Высокинского. Неудавшаяся индексация заработка градоначальника позволила специалистам заявить, что Высокинский получает не так уж много по сравнению с мэрами других крупных городов.

На сайте администрации города даже появилась инфографика, где наглядно показано, что в 2019 году на главу уральской столицы из бюджета потратят 4 миллиона 36 тысяч рублей, а соседнем Челябинске мэр получит за год 5,5 миллиона. В Тюмени градоначальник за 12 ближайших месяцев заработает 6,5 миллиона рублей.

Фото: скрин

Вопрос о повышении довольствия Александра Высокинского вызвал большой общественный резонанс. Политические оппоненты мэра заявляли, что ему нужно показать себя в работе, а после говорить об индексации.

Скандал дошел до Москвы, где руководство партии «Единая Россия» посоветовало администрации Екатеринбурга умерить аппетиты. Об этом на следующий день заявил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В итоге зарплату Высокинскому Гордума решила не принимать и отменила свое же решение.