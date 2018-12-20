Мэрия Екатеринбурга оправдала зарплату Высокинского
Мэрия Екатеринбурга нашла способ оправдать попытку повышения заработной платы главы города Александра Высокинского. Неудавшаяся индексация заработка градоначальника позволила специалистам заявить, что Высокинский получает не так уж много по сравнению с мэрами других крупных городов.
На сайте администрации города даже появилась инфографика, где наглядно показано, что в 2019 году на главу уральской столицы из бюджета потратят 4 миллиона 36 тысяч рублей, а соседнем Челябинске мэр получит за год 5,5 миллиона. В Тюмени градоначальник за 12 ближайших месяцев заработает 6,5 миллиона рублей.
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Вопрос о повышении довольствия Александра Высокинского вызвал большой общественный резонанс. Политические оппоненты мэра заявляли, что ему нужно показать себя в работе, а после говорить об индексации.
Скандал дошел до Москвы, где руководство партии «Единая Россия» посоветовало администрации Екатеринбурга умерить аппетиты. Об этом на следующий день заявил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В итоге зарплату Высокинскому Гордума решила не принимать и отменила свое же решение.