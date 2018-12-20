2018-12-20T14:59:27+03:00
Общество

Свердловские полицейские накрыли на бывшей свиноферме цех с паленым коньяком

Силовики обнаружили 10 тысяч литров контрафактного алкоголя
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по Свердловской области накрыли подпольный цех по производству суррогатных коньяка и водки.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, незаконное предприятие скрывалось в селе Курьи под вывеской логистического центра, где до этого был свинарник.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Мини-завод был огорожен забором с видеонаблюдением. Здесь трудились и жили 32 бутлегера, 27 из которых - нелегалы из стран ближнего зарубежья.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

- База принадлежит местному предпринимателю, который сдал ее в аренду, не вникая в подробности, кто и чем будет там заниматься. В ходе осмотра было изъято 20 124 бутылки объемом 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью под названием «Талка», «Арабская», «Сибирский родник», «Кениксберг», «Лезгинка», а также упаковочная тара, отечественный конвейер и 94 686 пустых бутылок, - добавил полковник Горелых.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Суррогат бутлегеры продавали маленьким магазинам и кафе Свердловской и Тюменской областей. Нелегальный завод успел проработать около двух месяцев.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Полиция возбудила уголовное дело.

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