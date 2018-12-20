2018-12-20T14:56:34+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге придумали план спасения Верх-Исетского района от хаотичной застройки

Глава Свердловской области решил отменить резервирование земель в Экспо-городке
Лев Истомин
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Территорию Экспо-городка на западе Екатеринбурга защитят от "бешеных" строителей. Фото: Минстрой Свердловской областиТерриторию Экспо-городка на западе Екатеринбурга защитят от "бешеных" строителей. Фото: Минстрой Свердловской области
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Власти Свердловской области решили отменить резервирование земель под выставку ЭКСПО-2025 на ВИЗе в Екатеринбурге. Ранее за резервирование выступал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, чтобы построить здесь новый жилой район.

По словам министра строительства региона Михаила Волкова, в начале 2019 года Верховный суд РФ намерен признать резервирование незаконным, потому что под эту территорию не создан проект планировки. Поэтому Евгений Куйвашев решил сыграть на опережение.

Чтобы Верх-Исетский район не застроили хаотично, эту территорию разобьют на две части, а затем распланируют и передадут в муниципальный резерв.

- Если хорошо бежать, там можно успеть в пределах трех-четырех месяцев. Дальше пойдут муниципальные функции по резервированию земли под утвержденный проект планировки, - заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт.

- Надо бежать, - ответил глава региона.

Эту территорию разделят на две части. Фото: Яндекс.Карты

Эту территорию разделят на две части. Фото: Яндекс.Карты

Ранее стало известно, что на ВИЗе зарезервировано 660 гектаров. Здесь хотели построить площадку для проведения международной промышленной выставки ЭКСПО-2025. Однако заявка Екатеринбурга на проведение мероприятия проиграла Осаке.

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