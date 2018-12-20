2018-12-20T14:50:33+03:00
Происшествия

В Байкалово вынесли приговор экс-полицейскому, застрелившему своего земляка

В момент убийства мужчина был пьян
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В тюрьме душегуб проведет 11 летВ тюрьме душегуб проведет 11 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Байкаловском районе отправили за решетку бывшего сотрудника полиции. Дмитрия Красулина признали виновным в убийстве, угрозе убийством и повторной пьяной езде.

Будучи сильно выпившим, мужчина приехал на автомобиле к гаражу на улице Павлика Морозова в селе Байкалово. Здесь, достав охотничье ружье, Красулин выстрелил в своего земляка. Пострадавший скончался на месте. Преступление произошло на глазах еще одного местного жителя, которого подсудимый тоже грозился застрелить, чтобы убрать свидетелей.

- Право на хранение оружия, а также само охотничье оружие приобретено Красулиным в период службы в органах полиции в должности оперативного дежурного дежурной части МО МВД России «Байкаловский», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - За несколько лет до совершения преступлений мужчина был уволен из органов полиции.

Суд назначил стрелку 11 лет и 1 месяц колонии строгого режима с лишением права садиться за руль в течение трех лет.

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