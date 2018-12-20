Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-20T14:45:13+03:00

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Банк УРАЛСИБ стал лауреатом SPEAR'S Russia Wealth Management Awards 2018 - профессиональной премии для лучших представителей частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных отраслей. УРАЛСИБ был награжден в номинации «За эффективное обновление бизнес-модели», награда была вручена председателю правления банка Константину Боброву.

Церемония награждения состоялась 17 декабря на сцене театра Et Cetera. В 2018 году на юбилейной церемонии были подведены итоги десятилетия развития индустрии.

Фото: предоставлено Банком

Премия вручается с 2009 года. SPEAR’S Russia Wealth Management Awards проводится в России по аналогии с премией SPEAR’S WMA, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно организует в Лондоне. Организаторы премии в России - журнал SPEAR'S Russia и портал PBWM.ru.