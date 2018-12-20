2018-12-20T14:41:54+03:00
Общество

Шесть свердловских туристических проектов получат гранты на 3 миллиона рублей

Деньги пойдут на техническое оснащение, продвижение и приглашение хедлайнеров
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На Среднем Урале подвели итоги конкурса на лучшие туристические проекты, которые в 2019 году получат господдержку. При выборе победителей эксперты оценивали уникальность, массовость мероприятий, опыт организаторов, наличие у события собственного сайта, возможность финансирования из местного бюджета и внебюджетных источников, транспортную доступность и наличие инфраструктуры.

- Мы получили рекордное количество мероприятий за последние пять лет. Свои предложения направили 74 муниципалитета, самыми активными стали Верхняя Пышма, Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Алапаевск, Каменск-Уральский, Арамиль, Красноуфимск и Бисерть, - рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

Из присланных 356 заявок экспертное жюри выбрало шесть. Это открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона» в Мурзинке, «Ночь радио», посвященная 160-летию Александра Попова в Краснотурьинске, фестиваль-шоу «Небо Евразии» в Екатеринбурге, международный казачий фестиваль «Арамильская слобода», этап чемпионата России на мотоциклах с колясками в Ирбите и линейный горный ультрамарафон Ural Ultra trail - 2019.

На поддержку мероприятий из областного бюджета выделят три миллиона рублей. Они пойдут на техническое и транспортное оснащение, информационное продвижение, приглашение экспертов и хедлайнеров.

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