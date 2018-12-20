2018-12-20T14:40:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге полицейские провели новогодний утренник для детей из «трудных» семей

Ребят ожидала праздничная шоу-программа с участием новогодних сказочных персонажей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге инспекторы по делам несовершеннолетних организовали елку для ребят из семей, попавших сложные жизненные ситуации. Мероприятие прошло в рамках традиционной новогодней акции МВД «Полицейский Дед Мороз».

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В «Ельцин-центре» 30 мальчишек и девчонок ожидала праздничная шоу-программа с участием новогодних сказочных персонажей. Под бурные аплодисменты взрослых и детей в зал вошли Дед Мороз в сопровождении Снегурочки и полицейского. Сотрудник в погонах представился Дядей Степой и провел с детьми викторину на знание Правил дорожного движения.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Одним из почетных гостей утренника стал детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков. Он поздравил детей с наступающим Новым годом и поблагодарил правоохранителей за организацию праздничной встречи.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

- Затем Дед Мороз, Снегурочка, нарядные дети водили хоровод, пели и танцевали, участвовали в интересных конкурсах, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Также ребят угостили праздничным сладким фуршетом, вручили вкусные подарки. В конце программы дети и взрослые окружили сказочных героев, чтобы сделать с ними общее фото на память.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

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