2018-12-20T14:37:18+03:00
Происшествия

На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД
Олег Галимов
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У Chevrolet сильно повреждена передняя часть. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»У Chevrolet сильно повреждена передняя часть. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»
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Сегодня утром напротив дома № 125 по улице Амундсена красный Chevrolet влетел под движущийся навстречу КамАЗ. По данным ГИБДД, в аварии серьезно пострадал один человек.

Сейчас на месте ДТП дежурят сотрудники Госавтоинспекции, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. У красной легковушки сильно повреждена передняя часть.

На место выезжали врачи скорой помощи и спасатели МЧС.

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