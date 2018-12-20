На Амундсена легковушка влетела под КамАЗ: один человек пострадал

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-20T14:37:18+03:00

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Сегодня утром напротив дома № 125 по улице Амундсена красный Chevrolet влетел под движущийся навстречу КамАЗ. По данным ГИБДД, в аварии серьезно пострадал один человек.

Сейчас на месте ДТП дежурят сотрудники Госавтоинспекции, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. У красной легковушки сильно повреждена передняя часть.

На место выезжали врачи скорой помощи и спасатели МЧС.