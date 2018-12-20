До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-20T14:36:25+03:00

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Экспертный совет особой экономической зоны «Титановая долина» одобрил проекты трех потенциальных резидентов. По предварительным данным, эти компании инвестируют в производства 1,15 миллиарда рублей.

- Суммарно будут созданы порядка 150 рабочих мест в высокотехнологичных и востребованных отраслях. Общая сумма налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней достигнет 1 миллиарда рублей в течение 10 лет с начала производства, - отметил гендиректор ОЭЗ Артемий Кызласов.

Среди утвержденных резидентов оказалась финская компания по производству упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki. В Верхней Салде подразделение будет делать экологически чистую упаковку для яиц и держатели для чашек. Сырьем станет переработанное волокно.

Екатеринбургская компания ООО «Униматик», работающая на рынке машиностроения, намерена создать на площадке «Уктус» импортозамещающее производство современных станков с ЧПУ и универсальных компонентов для них.

Третий проект - производство сидений для авиационного, железнодорожного и автомобильного транспорта ООО «Сибеко Системы Сидений». В статусе резидента площадки «Уктус» компания начнет развивать новое направление - сиденья для самолетов.