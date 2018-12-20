2018-12-20T14:36:25+03:00
Экономика

До конца года в «Титановую долину» зайдут три новых резидента

Компании создадут 150 рабочих мест
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Новые резиденты инвестируют 1,15 миллиарда рублейНовые резиденты инвестируют 1,15 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Экспертный совет особой экономической зоны «Титановая долина» одобрил проекты трех потенциальных резидентов. По предварительным данным, эти компании инвестируют в производства 1,15 миллиарда рублей.

- Суммарно будут созданы порядка 150 рабочих мест в высокотехнологичных и востребованных отраслях. Общая сумма налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней достигнет 1 миллиарда рублей в течение 10 лет с начала производства, - отметил гендиректор ОЭЗ Артемий Кызласов.

Среди утвержденных резидентов оказалась финская компания по производству упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki. В Верхней Салде подразделение будет делать экологически чистую упаковку для яиц и держатели для чашек. Сырьем станет переработанное волокно.

Екатеринбургская компания ООО «Униматик», работающая на рынке машиностроения, намерена создать на площадке «Уктус» импортозамещающее производство современных станков с ЧПУ и универсальных компонентов для них.

Третий проект - производство сидений для авиационного, железнодорожного и автомобильного транспорта ООО «Сибеко Системы Сидений». В статусе резидента площадки «Уктус» компания начнет развивать новое направление - сиденья для самолетов.

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