2018-12-20T14:34:35+03:00
Общество

Житель Верхней Пышмы сядет на год за «фонарь» под глазом полицейскому

Мужчина оскорбился тем, что его подозревают в магазинной краже
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В тюрьме дебошир проведет почти два годаВ тюрьме дебошир проведет почти два годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Верхнепышминский суд отправил за решетку местного жителя, обвиняемого в насилии над полицейским.

Правохранители должны были задержать Эдуарда Орманова и еще двух мужчин и отвезти в отделение для выяснения обстоятельств. Несколькими минутами ранее в дежурную часть позвонили из продуктового магазина и сообщили о краже. Очевидцы указали на Орманова и компанию.

- На законное требование помощника оперативного дежурного проследовать в отдел полиции Эдуард Орманов, высказывая угрозы физической расправы, ударил полицейского по лицу. Потерпевший получил ушиб мягких тканей, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее дебошир уже был судим за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Теперь ему снова придется отправиться в тюрьму. Суд приговорил Эдуарда Орманова к 1 году и 10 месяцам колонии строгого режима.

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